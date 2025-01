Graham Potter, ex-Chelsea, substitui Julen Lopetegui no comando do West Ham

O West Ham anunciou a contratação do técnico Graham Potter, nesta quinta-feira, um dia após a demissão de Julen Lopetegui. Potter estava sem clube desde a saída do Chelsea, em 2023, após apenas sete meses no cargo em Stamford Bridge. Ele assinou um contrato de dois anos e meio com a equipe do brasileiro Lucas Paquetá.

"Era importante para mim esperar até que surgisse um emprego que eu achasse certo para mim e, da mesma forma, que eu fosse o mais adequado para o clube no qual estou entrando. Esse é o sentimento que tenho com o West Ham United", disse Potter, 49 anos, para quem o West Ham tem "tudo no lugar para se tornar bem-sucedido, tanto dentro quanto fora do campo".

O West Ham venceu apenas três dos últimos 11 jogos e ocupa a 14ª posição na classificação do Campeonato Inglês, sete pontos acima da zona de rebaixamento. Ex-técnico do Real Madrid e da seleção da Espanha, Lopetegui pagou o preço pela má fase da equipe e foi dispensado na quarta-feira. Ele havia sido contratado em maio passado para levar o clube a novos patamares depois que o técnico anterior, David Moyes, encerrou a espera de 43 anos do West Ham por um troféu importante ao vencer a Conference League em 2023.

"Você não ganha um troféu europeu por acaso. Tem de haver uma boa base em um clube de futebol para que isso aconteça, e o desafio agora é assumir isso e construir os próximos passos, desenvolver um time e um clube dos quais os torcedores possam se orgulhar", disse Potter em sua chegada à equipe londrina.

Potter teve uma rápida ascensão após começar sua carreira de treinador no Ostersunds, na Suécia, em 2011. Ele assumiu o Swansea em 2018 e, quatro anos depois, estava no comando do gigante Chelsea, depois de uma passagem pelo Brighton. Na equipe azul, porém, ele pegou um período turbulento e durou pouco no cargo, acumulando sete vitórias em 22 partidas.

A estreia do novo treinador será nesta sexta-feira, às 17 horas (horário de Brasília), diante do Aston Villa, fora de casa, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.