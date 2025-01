Fluminense ficou 'profundamente incomodado' com estafe de Rony, diz PVC

O Fluminense ficou muito incomodado com o estafe de Rony durante a negociação com o atacante do Palmeiras, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Tricolor estava acertado com o Alviverde, mas desistiu de Rony por enxergar falta de profissionalismo na parte do atacante.

O Fluminense sai do negócio e não é porque o Rony disse não — o Fluminense sai do negócio porque o Rony não disse nem sim, nem não. E algumas vezes.

O Fluminense sai profundamente incomodado com o que considera falta de respeito e profissionalismo.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, o Fluminense entende que o pai de Rony foi um empecilho na negociação.

Vou contar para vocês uma frase que ouvi hoje nas Laranjeiras — tem o Hércules que ajuda e tem o Hércules que atrapalha.

O Hércules que ajuda é o volante contratado do Fortaleza, que vai ser titular com Mano Menezes; o Hércules que atrapalha é o pai do Rony, que junto com o empresário Carlos André ficaram sem dar resposta ao Fluminense, na visão do Fluminense.

Paulo Vinícius Coelho

Rony movimenta o mercado brasileiro neste início de temporada: além do Flu, mais cinco clubes sondaram o jogador, que tem contrato até o fim de 2026 no Palmeiras e nutre expectativa por uma oferta do exterior.

