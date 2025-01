Fluminense confirma a contratação do lateral Renê, ex-Internacional e Flamengo

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral esquerdo Renê. O defensor de 32 anos defendeu o Internacional nos últimos anos e também possui passagem pelo Flamengo, rival do Tricolor Carioca.

Renê firmou vínculo com o Fluminense até o final de 2026. Ele se apresentou no CT Carlos Castilho nesta terça-feira e realizou os exames médicos antes de ser oficializado.

"Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada", afirmou Renê, em nota divulgada pelo clube carioca.

SEJA BEM-VINDO AO FLUMINENSE, RENÊ! Ex-Internacional, o lateral esquerdo assina contrato com o #TimeDeGuerreiros até 2026! Saiba mais >> https://t.co/ugnA0KI2zg pic.twitter.com/UuBubfC4Pe ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 9, 2025

Revelado pelo Sport, Renê defendeu o Flamengo de 2017 a 2022. Neste período, o lateral participou de 204 jogos, com 18 assistências e seis gols marcados, além de ter conquistado 10 títulos, entre eles a Libertadores (2019) e o Campeonato Brasileiro (2019 e 2020).

Após período no Flamengo, o jogador acertou sua ida ao Internacional, em 2022. Ao todo, ele possui seis assistências e dois gols em 123 jogos com a camisa do Colorado. Na última temporada, o lateral perdeu espaço no time gaúcho, tendo somado 36 partidas, um gol e duas assistências.

"Podem esperar de mim muita garra e muita luta dentro de campo, coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que isso foi o que me trouxe até aqui. Espero conseguir aplicar tudo isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz. Podem esperar o melhor de mim", pontuou o defensor.