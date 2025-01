Fluminense bate Linense, confirma 100% de aproveitamento e avança em 1° na Copinha

O Fluminense encerrou sua participação na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (9). Com gols de Vagno e João Lourenço, os tricolores venceram por 2 a 0 o Linense, em Lins, e avançaram ao mata-mata na liderança de seu grupo.

Com o resultado, os cariocas ficaram na primeira colocação do grupo 10, com nove pontos. O Fluminense segue na competição com 100% de aproveitamento. A equipe paulista também estava classificada e fechou a chave na segunda posição, com seis pontos.

Na próxima fase, o Fluminense vai enfrentar o CRB-AL. Já o Linense duela contra o Água Santa. Os dois jogos ainda não têm datas e horários definidos.

O Tricolor abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Vagno cobrou falta sem chance para o goleiro do Linense. Já o segundo veio nos acréscimos da etapa final. João Lourenço fez grande jogada e tocou na área. O lateral Rafael tentou fazer o corte e mandou para a própria rede.

Na abertura da rodada, a Inter de Limeira-SP venceu o Coimbra em duelo de eliminados.