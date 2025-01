Ex-Inter, atacante Lucas Alario é anunciado pelo Estudiantes

Nesta quinta-feira, o Estudiantes anunciou a contratação do centroavante Lucas Alario, com vínculo até o final de 2026. O jogador de 32 anos chega a La Plata após defender o Internacional por um ano. O atacante é o segundo reforço da equipe argentina, que disputa a Libertadores 2025.

"Lucas Alario assinou contrato com o Estudiantes até dezembro de 2026, após chegar à instituição como jogador livre", anunciou a equipe em seu perfil nas redes sociais. Antes de chegar a La Plata, o atacante teve passagens pelo Colón e pelo River Plate no futebol argentino.

O atacante chegou ao Internacional em baixa, após passagem pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. No Colorado, Lucas Alario atuou 36 vezes, porém marcou apenas cinco gols. O jogador era alvo antigo de Eduardo Coudet, e após a saída do técnico argentino, perdeu espaço no clube gaúcho, que rescindiu seu contrato.

Lucas Alario foi revelado em 2011 pelo Colón, da Argentina. Com destaque no Campeonato Argentino, foi contratado pelo River Plate em 2015, onde viveu sua melhor fase da carreira. Atuando 82 vezes, o atacante marcou 41 gols, sendo peça importante para o título da Libertadores 2015, inclusive marcando na final continental.

Após viver ótima fase no River Plate, o atacante foi contratado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em 2017, a equipe alemã pagou 19 milhões de euros no jogador (R$ 71 milhões, na época), e Alario correspondeu o investimento, marcando 58 vezes em 164 jogos. Embora em boa fase, o jogador conviveu com lesões, sendo vendido para o conterrâneo Eintracht Frankfurt e, sem conseguir se firmar, foi para o Internacional. Com a chegada de Roger Machado, o atleta perdeu espaço e teve seu contrato rescindido.