Estafe de Rony diz que Palmeiras colocou o jogador para treinar separado; clube nega

O nome de Rony, do Palmeiras, ficou em alta nos últimos dias devido às investidas do Fluminense. Nesta quinta-feira, o atacante esteve envolvido em uma situação polêmica e de acordo com seu estafe, foi colocado para treinar separado do elenco no treino da manhã, na Academia de Futebol.

A informação de que Rony teria treinado separado foi dada inicialmente pela Band. A Gazeta Esportiva ouviu de representantes do jogador que o camisa 10 do Verdão não treinou com os companheiros. O Palmeiras nega a versão do estafe do atleta de 29 anos e afirma que ele segue integrado ao elenco na pré-temporada.

Durante a pré-temporada, o Palmeiras tem treinado em dois períodos todos os dias. A reportagem apurou que na segunda atividade, que acontece na parte da tarde, Rony voltou a treinar com o grupo. O clube, que nega o afastamento de Rony, entende que a utilização ou não dos atletas em determinadas atividades cabe à comissão técnica.

Mais um dia de treino em dois períodos na Academia de Futebol! Veja como foi o primeiro tempo das atividades de hoje ? ? https://t.co/gk0EWIdqv3#AvantiPalestra pic.twitter.com/OfY5MRMWQs ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 9, 2025

O Fluminense fez duas investidas por Rony, mas, mesmo com aval do Palmeiras, não conseguiu chegar a um acordo salarial com o atleta. Com isso, a equipe carioca desistiu de tentar contratar o atacante, que defende o Palmeiras desde 2020.

Com clubes interessados, Rony avalia a possibilidade de deixar o Verdão depois de terminar o ano de 2024 em baixa. Contudo, o atleta prioriza saída para o exterior, mas não recebeu nenhuma proposta oficial de equipes estrangeiras.

Camisa 10 do Palmeiras, Rony foi o jogador que mais atuou pelo Palmeiras em 2024, com 63 aparições. No último ano, marcou dez gols e deu seis assistências.