Entenda quais são os planos do Palmeiras para quinteto da base promovido ao profissional na pré-temporada

O Palmeiras terá cara novas no elenco nesta temporada, com reforços caseiros. Cinco jogadores do sub-20 se juntam ao grupo de apoio e passam a ficar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. O quinteto formado pelo zagueiro Benedetti, pelos meio-campistas Figueiredo, Thalys e Allan, além do atacante Luighi, já foram integrados ao time principal.

Os jogadores fizeram exames de pré-temporada com o restante do elenco e participaram do treino do Verdão na última quarta-feira. Todos eles foram titulares do sub-20 nas duas primeiras rodadas da Copinha. Com duas vitórias, as Crias da Academia conseguiram a classificação de forma antecipada à segunda fase.

Apesar de estarem integrados ao time principal, eles ainda estão inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e podem jogar se for necessário e se a comissão técnica do profissional concordar. A principio, os jogadores seguirão trabalhando no time de cima.

Conforme divulgado pelo clube, Benedetti, Figueiredo, Thalys, Allan disputaram os dois primeiros jogos da Copa São Paulo com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico a fim de performar em alto nível na pré-temporada com os profissionais.

Coordenador geral da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio explicou o processo de integração dos atletas. O verdão tem tido bastante sucesso nos últimos anos revelando jogadores na Copinha. Alguns exemplos são os casos de Endrick, Estêvão e Vitor Reis.

"O objetivo da Base é formar jogadores para o profissional. Os títulos são consequência deste trabalho, não são a prioridade. Vamos lembrar de que no ano passado o Palmeiras não conquistou a Copinha, mas revelou Vitor Reis e Estêvão. Sempre que um atleta do sub-20 é aproveitado no elenco principal, todos nós, que trabalhamos na base, ficamos felizes e nos sentimos valorizados", explicou JP Sampaio.

Neste ano, a Seleção Brasileira sub-20 irá disputar o Sul-Americana da categoria, que será disputado na Venezuela entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. O Palmeiras vetou que seus jogadores fossem convocados pelo técnico Ramon Menezes, pensando nessa programação.

"São jogadores que poderiam estar com a Seleção Brasileira Sub-20, mas não foram liberados porque o planejamento do clube definiu que eles ficariam à disposição da comissão técnica do Profissional. Isso cria também oportunidades para que outros atletas promissores possam se desenvolver durante a disputa da Copa São Paulo", finalizou.