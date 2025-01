Entenda por que Santos ainda não anunciou reforços que já treinam no CT Rei Pelé

O Santos está se movimentando no mercado da bola. Ciente da necessidade de qualificar o elenco, o Peixe acelerou o processo nos últimos dias e acertou a contratação de cinco jogadores. Alguns deles, aliás, já treinam no CT Rei Pelé e já estão integrados à equipe.

O zagueiro Zé Ivaldo, o lateral direito Léo Godoy e o meia-atacante Thaciano chegaram à Baixada nesta semana, mas ainda não foram anunciados pelo clube. O zagueiro Luisão, que treina com o elenco desde a última sexta-feira, vive o mesmo cenário.

Tiquinho Soares, por sua vez, é esperado no CT Rei Pelé no fim de semana. Ele virá como moeda de troca no negócio com o Botafogo envolvendo Jair. Os cariocas ainda pagarão 12 milhões de euros (R$ 76,2 milhões) pelo jovem atleta, além de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bônus caso o defensor atinja metas.

Apesar de ter reforços acertados, a demora para oficializar as chegadas incomoda a torcida. Porém, Marcelo Teixeira justificou o atraso.

Segundo o dirigente, ainda há algumas documentações em trâmites, que ainda não foram finalizadas. Ele aguarda os registros dos novos atletas para divugá-los de maneira oficial.

"Alguns atletas já estão no centro de treinamento, mas a divulgação oficial só acontece quando temos as documentações concluídas. Essas documentações estão em trâmites, envolvem várias questões que o Santos precisa estar resguardado até que haja o registro desses atletas. O departamento de comunicação agendará, no devido tempo, as apresentações dos jogadores que vão acontecer", disse em entrevista ao De Olho no Peixe.

O presidente vê o Santos ativo no mercado e torce para confirmar mais reforços nos próximos dias. O clube ainda vê a necessidade de contratar mais jogadores e tem conversas em andamento com Álvaro Barreal, ex-Cruzeiro. O Peixe, ainda, negociava com Thiago Maia e Zé Rafael, mas as negociações não avançaram.

"Com referência ao número de reforços, o mercado é dinâmico. O Santos está no mercado, está em busca dessas confirmações. Temos prioridade na busca por reforços, para qualificar o elenco. Sabemos que o Paulista pode servir como um laboratório. Agora temos uma perspectiva melhor, com a entrada na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Temos um tempo bom até o início do Campeonato Brasileiro. O Santos está bem programado no sentido de acelerarmos as decisões. Tomara que a gente tenha essa possibilidade de mais confirmações", concluiu.

O Santos ainda tem uma semana até a estreia no Campeonato Paulista, diante do Mirassol. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Estadual.