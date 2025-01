Em jogo de líderes de conferências, Cavaliers derrubam série invicta do Thunder na NBA

No jogo que reuniu as duas melhores equipes da temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers mostrou força na noite desta quarta-feira e acabou com a série invicta do Oklahoma City Thunder ao vencer por 129 a 122, diante de sua torcida. O Thunder vinha de 15 vitórias consecutivas, uma das maiores séries do campeonato.

Os dois times são os líderes das conferências. Com o resultado, os Cavaliers ampliaram a vantagem no Leste, com 32 vitórias e quatro derrotas. Trata-se da equipe que somou mais triunfos e menos revezes até agora, se tornando forte candidata ao título. O Thunder é o primeiro colocado do Oeste, com retrospecto de 30/6.

A partida dos candidatos ao título foi marcada por 30 mudanças na liderança do placar. E o Thunder saiu na frente, ao encerrar o primeiro quarto na ponta, apesar de jogar fora de casa. A reação do Cleveland veio forte no segundo período. O terceiro foi o mais equilibrado. E o quarto contou com um último e decisivo esforço dos Cavaliers.

Os anfitriões foram liderados por Jarrett Allen e seus 25 pontos e por Evan Mobley, responsável por 21. Ambos terminaram a partida com um "double-double". Allen anotou 11 rebotes enquanto Mobley registrou 10 neste quesito, além de sete assistências. Darius Garland contribuiu com 18 pontos e o reserva Max Strus, com 17.

Pelo Thunder, o destaque mais uma vez foi Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, com 31 pontos. Jalen Williams ajudou com 25 e Isaiah Hartenstein se aproximou de um "triple-double": 18 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Apesar da boa atuação do trio, o Thunder sofreu sua primeira derrota desde o dia 1º de dezembro.

Reagindo gradualmente na temporada, o Milwaukee Bucks bateu o San Antonio Spurs por 121 a 105, com a presença de Giannis Antetokounmpo, que havia levado três pontos na mão ao fim da última partida. Titular nesta quarta, o astro grego quase alcançou dois dígitos em três fundamentos diferentes: 25 pontos, 16 rebotes e oito assistências.

Damian Lillard também se destacou, com 26 pontos e oito assistências. Pelos Spurs, Keldon Johnson liderou com 24 pontos, sendo seguido por Chris Paul (18) e Harrison Barnes (14). Victor Wembanyama obteve um "double-double" de 10 pontos e 10 rebotes.

Com a segunda vitória consecutiva, os Bucks aparecem na quinta colocação do Leste, com 19 vitórias e 16 derrotas. Os Spurs figuram em 10º no Oeste, com 18/19.

Se Antetokounmpo esteve em quadra, Nikola Jokic foi baixa novamente no Denver Nuggets. Mesmo sem o astro sérvio, os Nuggets superaram o Los Angeles Clippers por 126 a 103, em casa. A equipe anfitriã foi comandada por Jamal Murray (21 pontos e nove assistências) e Russell Westbrook (19 pontos e oito assistências).

Pelos Clippers, o destaque foi Norman Powell, autor de 30 pontos. James Harden contribuiu com 16 pontos. Kawhi Leonard foi o maior desfalque dos visitantes, que ocupam o sétimo lugar do Leste, com 20 vitórias e 17 derrotas. Os Nuggets ocupam o quarto lugar, com 21/15.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Indiana Pacers 129 x 113 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 129 x 122 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 109 x 103 Washington Wizards

Brooklyn Nets 98 x 113 Detroit Pistons

New York Knicks 112 x 98 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 100 x 119 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 126 x 103 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 121 x 105 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets