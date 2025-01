Desfalcado, Palmeiras cede empate ao Oeste, mas avança à segunda fase da Copinha como líder do grupo

O Palmeiras avançou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior como líder do Grupo 19. Nesta quinta-feira, as Crias da Academia empataram com o Oeste, por 1 a 1, na Arena Barueri e chegaram a sete pontos, ocupando o primeiro lugar da chave.

Com outras duas vitórias, o Alviverde já havia se classificado de forma antecipada. O Oeste, com cinco pontos, avançou na segunda posição, enquanto Santa Cruz-AC e Náutico-RR se despediram do torneio.

O técnico Lucas Andrade não pôde contar com cinco dos jogadores que foram titulares nas duas primeiras rodadas. Isso porque Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys e Luighi foram integrados ao time profissional, onde fazem a pré-temporada.

O Verdão aguarda seu adversário da próxima fase, que será o segundo colocado do Grupo 20. No sábado, os já classificados Sport e Referência se enfrentam a partir das 15 horas para definir em que ordem avançarão.

Aos quatro minutos, o Oeste deu um susto no Verdão depois de finalização de antes do meio do campo. Deivid estava adiantado, mas a bola pingou na frente da trave, com perigo, e foi para fora. Pouco depois, Riquelme Fillipe avançou pela esquerda e bateu cruzado, obrigando o goleiro a defender. Aos 14, Gilberto bateu de fora da área e viu Vitor espalmar. Já na reta final, aos 42, Riquelme fez boa jogada, invadiu a área e finalizou com perigo.

Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 11 minutos da segunda etapa. De longe, Gilberto mandou na cabeça de Riquelme, que mandou para o fundo da rede. Cauã Tavares empatou para o Oeste, aos 42 minutos. Após cobrança de falta, Cauã cabeceou, a bola desviou na defesa alviverde e morreu no fundo do gol. Já nos acréscimos, Gabriel Vareta teve um cabeceio perigoso, mas mandou para fora.