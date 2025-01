De uniforme novo, São Paulo faz primeira atividade de pré-temporada nos EUA

O São Paulo realizou a primeira atividade de pré-temporada na manhã desta quinta-feira. O elenco trabalhou na academia do hotel em que está hospedado, em Orlando, na Flórida, e participará de outro treino no período da tarde, em campo.

Os jogadores do São Paulo trabalharam nesta quinta-feira com o novo uniforme de treino, nas cores vinho e cinza. Também está prevista para o início do ano a estreia das novas camisas de jogo, cujo tema será os 20 anos do tricampeonato mundial conquistado em 2005.

Para comportar todos os atletas, parte do elenco treinou na academia às 10h e outra parte às 11h. Já no período da tarde o grupo trabalhará junto no ESPN Wide World of Sports.

Apenas Bobadilla, que cumpre isolamento após contrair influenza, e Enzo Díaz, que desembarcou na capital paulista na última terça-feira para assinar contrato com o São Paulo, não desembarcaram nos EUA com o restante da delegação. Ambos, porém, são esperados até o final da semana em Orlando.

O São Paulo disputará dois jogos preparatórios pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado na Flórida. No dia 15 de janeiro a equipe comandada por Luis Zubeldía enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19 o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

O segundo jogo da pré-temporada não contará com alguns atletas são-paulinos, já que parte do grupo retornará ao Brasil no dia 17 de janeiro para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20.