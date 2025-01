Cruzeiro assina com atacante Marquinhos, ex-São Paulo e Arsenal, para 2025

O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marquinhos, de 21 anos, que estava no Fluminense. O jogador já viajou aos EUA para disputar as duas partidas de pré-temporada, contra o Atlético-MG e São Paulo.

Ver no Threads

Marquinhos estreou profissionalmente pelo São Paulo em 2021 e um ano depois assinou com o Arsenal, jogando seis partidas, marcando 1 gol e dando uma assistência. Em 2023 foi para o Norwich City, depois Nantes e em 2024 voltou para o Brasil para vestir a camisa do Fluminense.

No Tricolor carioca, jogou 36 partidas, marcando dois gols e dando três assistências. Na equipe, conquistou o título da Recopa Sul-Americana, inédito para o Fluminense.

O Cruzeiro está disputando o torneio FC Series de pré-temporada nos Estados Unidos e retorna para o Brasil para enfrentar o Tombense, na estreia do time no Campeonato Mineiro.