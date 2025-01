Corinthians x Santo André: veja informações e onde assistir ao jogo da Copinha

O Corinthians encara o Santo André nesta sexta-feira, às 17 horas (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será disputado no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.

Ambas as equipes estão classificadas para a fase de mata-mata e o duelo vale a liderança do grupo 27. O Corinthians venceu o Gazin Porto Velho-RO na estreia por 3 a 0 e depois bateu o Rio Branco-AC pelo mesmo placar. Já o Santo André venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1 e o Gazin Porto Velho-RO por 2 a 0. O Timão lidera a chave pelo saldo de gols (6 a 3).

Onde assistir: a partida terá transmissão exclusiva da Cazé TV (Youtube).

A tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o mata-mata. A equipe comandada por Orando Ribeiro vai em busca do 12º título do torneio de base mais tradicional do país.

Enquanto Corinthians e Santo André se enfrentam, o Rio Branco encara encara o Gazin Porto Velho no mesmo dia, mas às 14h45 (de Brasília).

Veja situação do grupo 27:

1º) Corinthians: 6 pts e +6 de saldo



2º) Santo André: 3 pts e +3 de saldo



3º) Rio Branco-AC: o pts e -4 de saldo



4º) Gazin Porto Velho-RO: 0 pts e -5 de saldo