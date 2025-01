Corinthians domina, vence o Vasco e engata segunda vitória seguida no NBB

Nesta quinta-feira, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians venceu o Vasco por 99 a 79, pelo NBB. Com uma boa atuação, a equipe alvinegra engatou a segunda vitória seguida no torneio.

Apesar do domínio corintiano durante boa parte do duelo, o ala-armador Matheus Eugeniusz, do Vasco, foi o cestinha com 27 pontos. O ala Melvin Johnson anotou 17 pontos e foi o grande destaque do Timão.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 27 pontos e subiu para a 12ª colocaççao na tabela. A equipe paulista volta à quadra no sábado, contra o Botafogo. Do outro lado, o Vasco segue na sétima posição, com 29 pontos. O time carioca encara o Pinheiros na próxima rodada, também no sábado.

Quinta-feira de #CorinthiansBasquete em ação pela primeira vez em 2025! ?? ? Corinthians x Vasco

? NBB (19ª rodada)

? 20h (horário de Brasília)

? Ginásio Wlamir Marques

? SporTV e NBB Basquetpass

? Arquibancada gratuita

? Cadeira de quadra ?? https://t.co/3RfyO1UO1x... pic.twitter.com/vrxFKArpam ? Corinthians (@Corinthians) January 9, 2025

O Vasco foi melhor nos primeiros minutos da partida e conseguiu abrir uma vantagem sobre o Corinthians. No entanto, o Timão se recuperou e venceu o primeiro quarto do jogo por 22 a 21.

O equilíbro da primeira parte do duelo diminuiu no segundo quarto. O Corinthians manteve o bom ritmo, venceu por 29 a 18 e aumentou a vantagem sobre o Vasco antes do intervalo.

No terceiro quarto, o Vasco tentou uma reação, mas seguiu esbarrando na boa atuação dos donos da casa, que fecharam o penúltimo tempo com vitória por 27 a 20.

O Corinthians entrou no último quarto do jogo com 19 pontos de vantagem sobre o Vasco. Com isso, a equipe apenas manteve o ritmo e controlou o adversário para fechar o último tempo do confronto em 21 a 20.

Pinheiros vence o Botafogo

No outro jogo do NBB desta quinta-feira, o Pinheiros venceu o Botafogo por 75 a 63, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. O time paulista figura na quinta posição, com 30 pontos, enquanto os cariocas ocupam a 16ª colocação, com 25 pontos.