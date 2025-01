Corinthians atrasa pagamento de salários de janeiro a jogadores e comissão

O Corinthians atrasou o pagamento dos salários de janeiro dos jogadores e comissão técnica, que vencem no quinto dia útil do mês. De acordo com o clube paulista, os valores serão acertados até a semana que vem, junto da antecipação dos direitos de imagem, cuja quitação se dá geralmente no dia 20 do mês.

O clube alvinegro terminou a temporada 2024 cumprindo o cronograma de pagamentos aos atletas, que chegaram a demonstrar apoio público ao presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment, em nota na qual diziam que o mandatário estava "honrando os compromissos com o clube".

O mês mais complicado para o Corinthians foi junho, quando jogadores e funcionários tiveram atrasos de pagamento de FGTS e salários, respectivamente, na esteira da rescisão com a então patrocinadora Vai de Bet.

Depois que o problema foi solucionado, o time não voltou a viver esse tipo de situação, até agora. No momento, o cenário não é motivo de grande preocupação interna, uma vez que o atraso já era previsto pelo departamento financeiro.

De qualquer forma, o clube ainda espera resoluções importantes, que podem afetar sua saúde financeira. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, ainda não conseguiu a autorização do Ministério da Fazenda para operar nacionalmente. A casa de apostas se apoia na liberação que tem junto à Loteria do Rio de Janeiro (Loterj), mas o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, por liminar, que tal validação serve apenas para operação estadual.