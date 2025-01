Corinthians atrasa pagamento de salários a jogadores e comissão técnica em janeiro

O Corinthians atrasou o pagamento de salários a jogadores e comissão técnica em janeiro. O valor teria que ser pago no quinto dia útil do mês, na última quarta-feira (8).

Procurado pela reportagem da Gazeta Esportiva, o clube disse que o pagamento será feito na próxima semana, junto com o adiantamento dos direitos de imagem do elenco.

Questionado sobre a situação dos funcionários do clube que atuam em regime CLT, o Corinthians informou que o pagamento foi realizado na última quinta-feira e não há pendências nesse sentido.

Ao longo de 2024, o Timão conseguiu honrar seus compromissos com os jogadores, o que foi inclusive citado pelos atletas na defesa feita a Augusto Melo durante o processo de impeachment.

Além do atraso salarial do elenco, o empresário Giuliano Bertolucci foi à Justiça e está cobrando cerca de R$ 78 milhões do clube. Entre os nomes de atletas citados nos processos movidos pelo agente, aparecem jogadores como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral-direito Matheuzinho, este último o único que ainda está atuando pelo Timão.

No dia 2 de dezembro de 2024, o Corinthians conseguiu uma liminar favorável da Justiça para o pedido de ação cautelar que visa reorganizar as dívidas do clube. Com isso, as contas bancárias do Timão foram blindadas por 60 dias desde então.