Comissão técnica do Corinthians tem dúvidas para montar o time a uma semana da estreia no Paulista

O Corinthians tem uma semana de preparação até a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Para o duelo, a comissão técnica do Timão tem algumas dúvidas a respeito do time que levará a campo.

O Corinthians tem um desfalque certo para as primeiras rodadas do Estadual: Breno Bidon. O garoto está com a Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20, que será disputado na Venezuela. Dependendo da campanha do Brasil, o jovem pode perder até 10 compromissos no Paulista.

Para seu lugar, Ramón Díaz tem algumas opções, como Alex Santana, Charles, Igor Coronado e Maycon, que está em fase final de recuperação de grave lesão no joelho.

Outro ponto que preocupa a comissão técnica é o estado emocional de Rodrigo Garro. O camisa 10 está abalado com o acidente em que se envolveu na Argentina e está sendo amparado pelo clube. Ramón e companhia observam com atenção a situação do meia e não querem acelerar processos, respeitando o tempo do jogador.

Portanto, não está descartada a chance de Garro ser preservado no jogo do dia 16 de janeiro, contra o Bragantino. O reserva imediato do argentino é Igor Coronado, que busca uma temporada de consolidação após oscilar em 2024.

A tendência é que a comissão técnica rode o time nas primeiras rodadas do Paulista, tendo em vista o apertado calendário e a estreia da equipe na segunda fase da Copa Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela.

Nesses primeiros treinos de pré-temporada, os atletas passaram por avaliações físicas e já tiveram os primeiros contatos com a bola. A apresentação do Corinthians não contou com nomes como Fagner, Pedro Henrique, Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira, que não seguiram no clube.

Em relação a reforços, a diretoria do Corinthians tem sido cautelosa. O clube entende que há posições carentes no elenco, como a zaga, mas pretende se movimentar de forma pontual.