Com Antetokounmpo e Jokic na liderança, NBA revela segunda parcial da votação do All-Star Game

Nesta quinta-feira, a NBA anunciou que Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets, continuam liderando as conferências Leste e Oeste, respectivamente, na segunda parcial de votação para o All-Star Game de 2025.

Giannis Antetokounmpo (ala-pivô do Leste), Nikola Jokic (pivô do Oeste), Shai Gilgeous-Alexander (armador do Oeste) e LaMelo Ball (armador do Leste) seguem liderando em seus respectivos grupos de posição.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, assumiu a segunda posição entre os armadores do Oeste. Os fãs com NBA ID representam 50% dos votos para determinar os titulares do All-Star Game de 2025. Já os jogadores atuais da NBA e um painel de mídia respondem por 25% cada.

Nesta sexta-feira, será realizado mais um "Dia 3 por 1", quando cada voto dos membros do NBA ID conta por três. A próxima atualização está prevista para quinta-feira e a votação será concluída na madrugada de 21 de janeiro, às 1h59min (de Brasília). Os titulares do All-Star Game serão revelados dois dias depois.

O evento será realizado no dia 16 de fevereiro, no Chase Center, casa do Golden State Warriors, às 22h.