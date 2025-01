Cesinha Almeida promete mostrar versão "diferente" para temporada 2025 no UFC

Kickboxer de origem, César Almeida seguiu os passos de outros strikers - como Alex Poatan e Israel Adesanya - e migrou em definitivo para o MMA. Contratado pelo UFC após se destacar no 'Contender Series', o paulista teve uma temporada de estreia movimentada em 2024, com três combates disputados e duas vitórias conquistadas. Agora, às vésperas de subir no octógono mais uma vez, 'Cesinha' confia que pode continuar evoluindo na modalidade.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Cesinha Almeida prometeu mostrar uma nova - e melhorada - versão no octógono mais famoso do mundo a partir deste sábado (11), quando medirá forças com Abdul Razak Alhassan, no card do UFC Vegas 101, edição inaugural da temporada 2025 de eventos da organização. De acordo com o striker paulista, os fãs poderão vê-lo mais adaptado e confortável para aplicar suas técnicas no MMA.

"Um César diferente, muito mais preparado para o MMA, conseguindo soltar o jogo e impondo meu kickboxing. É isso que eu espero (para 2025), é nisso que eu estou trabalhando desde que eu entrei no Contender (Series), para conseguir impor meu jogo de kickboxing no octógono e começar a nocautear as pessoas", afirmou o peso-médio (84 kg).

Mais um objetivo em 2025

Outro objetivo na lista de Cesinha para a temporada 2025 é se apresentar no Brasil sob a bandeira do UFC. Ciente dos planos da entidade de promover um evento em Brasília (DF) no mês de maio, o striker paulista pretende se colocar à disposição para integrar o card do evento na capital federal caso saia vencedor do confronto deste sábado.

"Eu fiquei sabendo agora que vai ter o (evento) de maio no Brasil, em Brasília. No meio do ano (passado), eu participei de um camp internacional de kickboxing lá, a cidade é maneira para caramba. Se der tudo certo no sábado, eu vou pedir para lutar lá em maio. No Brasil, junto com a minha torcida, com a minha rapaziada, todo mundo lá assistindo, ia ser maneiro demais. Eu tenho vontade de lutar no Brasil, ainda mais pelo UFC, que é o maior evento do mundo. Ia ser uma realização. Tomara que dê certo", finalizou.

Antes de migrar em definitivo para o MMA, César Almeida teve uma longa carreira no kickboxing, modalidade na qual protagonizou uma trilogia com Alex Poatan, que terminou com o placar de 2 a 1 favorável ao campeão meio-pesado do Ultimate. Nas artes marciais mistas, Cesinha soma, até o momento, seis vitórias - quatro delas por nocaute - e apenas uma derrota, para Roman Kopylov, no UFC 302, em junho do ano passado.