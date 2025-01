Cena inusitada! Lutadores se beijam em encarada na França; veja

As encaradas fazem parte da tradição dos esportes de combate e, por vezes, cenas inusitadas acontecem nestas cerimônias que antecedem as lutas. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Paris (FRA), nesta quinta-feira (9), quando os lutadores Oualy Tandia e Christofer Douillard Odena ficaram frente a frente e protagonizaram um momento raro no esporte: um beijo.

Escalados para se enfrentarem no 'Hexagone MMA 23', os meio-médios (77 kg) se empolgaram na hora da encarada final antes do combate, que acontece nesta sexta-feira (10). Depois de iniciarem 'apenas' trocando cabeçadas testa com testa, os rivais colaram os lábios - iniciativa que pareceu partir de Tandia - em uma espécie de beijo (veja abaixo ou clique aqui). Ao final, os franceses se provocaram com palavras no idioma de origem deles.

Currículo dos 'beijoqueiros'

Aos 22 anos de idade, Oualy Tandia fará sua estreia no MMA profissional nesta sexta-feira. Como amador, o jovem lutador francês possui um extenso cartel que conta com 25 vitórias e três derrotas. Por sua vez, Christofer Douillard Odena soma dois triunfos - ambos por nocaute - e um revés na carreira.

Oualy Tandia vs Odena ??#HexagoneMMA pic.twitter.com/ONrfVBkEvv

- La Sueur (@LaSueur_off) January 9, 2025