Botafogo: ameaça de elenco por falta de pagamento é forçada por empresários

A ameaça do elenco do Botafogo de não se apresentar para o início da temporada por atraso de pagamentos é uma situação forçada por empresários, informou a apresentadora Luiza Oliveira no De Primeira.

O UOL apurou que fontes internas do clube afirmam que foi uma situação forçada pelos agentes dos jogadores que já saíram do clube.

O Botafogo atrasou o pagamento de premiações dos títulos conquistados em 2024, 13º salário, FGTS e também as férias estão nessa conta.

Luiza Oliveira

O Botafogo entende, inclusive, que foram esses agentes que vazaram as informações acerca da ameaça dos jogadores de não se reapresentarem no dia 14 de janeiro, conforme o planejamento para o início da temporada, se não receberem os atrasados.

Segundo apuração do UOL, houve uma conversa informal sobre não acontecer a reapresentação.

Esses atrasos são reais e alguns agentes de jogadores que deixaram o clube sem receber vazaram a informação por estarem descontentes, tentando forçar esse pagamento.

Luiza Oliveira

