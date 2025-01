Bap explica saída de Fabricio Bruno do Flamengo: 'Não queria permanecer'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Presidente do Flamengo, Bap explicou a decisão do clube por negociar o zagueiro Fabrício Bruno com o Cruzeiro. O dirigente explicou que o jogador não queria permanecer na equipe. Ele também falou sobre o fluxo de caixa do clube atualmente e despistou a respeito de possíveis reforços.

O Fabrício é uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer, tinha vontade, e é legítimo, de ir ao Cruzeiro. E também é legítimo o valor que o Flamengo vai receber. Chegamos a um bom termo para receber à vista. Em um ano difícil com taxas juros altíssimas, começar com o caixa recomposto é fundamental. No final acabou sendo bom para o Flamengo, Cruzeiro, Fabrício e todo mundo. Bap

O que mais ele disse?

O Fla tem um atacante como prioridade no mercado e negocia com Juninho, do Qarabag. Quem está à frente disso, porém, é José Boto, diretor de futebol. Bap desviou do assunto sobre reforços para a equipe profissional e evitou o tema.

O presidente do Flamengo acima de tudo é torcedor e também quer reforços. É o que eu posso dizer.

Bap recebeu um Fla com o fluxo de caixa menor do que em anos anteriores. Ele garantiu que a diretoria fez movimentos para melhorar esse cenário.

O fluxo de caixa realmente estava delicado. Fizemos esforços importantes entre a posse e o início do ano. Alguns parceiros que tinham atrasos foram razoáveis e conseguiram de alguma maneira ajudar o clube.

As declarações aconteceram no evento de lançamento do Campeonato Carioca. Bap também afirmou que espera ter uma relação mais próxima com os rivais Botafogo, Fluminense e Vasco.