Bahia anuncia Michel Araújo, ex-São Paulo, como reforço

A diretoria do Bahia concluiu a negociação com o meio-campista Michel Araújo, ex-São Paulo. O uruguaio foi anunciado pela equipe de Salvador na manhã desta quinta-feira.

"Uruguaio Michel Araújo é mais um reforço confirmado no Esquadrão! O polivalente atleta chega do São Paulo com contrato até 2028", destacou o Tricolor de Aço em suas redes sociais.

Aos 28 anos, Michel Araújo segue para o seu terceiro time brasileiro. Além do São Paulo, ele defendeu as cores do Fluminense durante quatro temporadas.

No futebol paulista, Michel Araújo entrou em campo com o time do Morumbi em 88 oportunidades, com 4 gols e 5 assistências. Em 2023, foi uma peça importante na conquista da Copa do Brasil. Porém, no ano passado, sofreu com lesões e caiu de rendimento.

Agradecimento são-paulino

Nas redes sociais, o São Paulo publicou uma mensagem exaltando a passagem do meio-campista pelo clube. "Obrigado, Michel Araujo! O São Paulo acertou a transferência do meio-campista ao Bahia. O uruguaio se despede do Tricolor após duas temporadas. Foram 88 jogos e os títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024".