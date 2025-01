Atlético-MG vence a Francana, se classifica e elimina adversária da Copinha

O Atlético-MG garantiu a vaga no mata-mata da Copinha nesta quinta-feira (9), ao bater a Francana por 3 a 0, no estádio Dr. José Lancha Filho, em Franca, pela terceira rodada do Grupo 5. Gabriel Pfeifer, Pedro Ataíde e Kauã Rodrigo marcaram os gols do Galo.

A equipe mineira entrou em campo com risco de ser eliminada da Copinha ainda na fase de grupos. Contudo, com a vitória, o Galo chegou a seis pontos e se classificou na segunda posição do Grupo 5. A Francana encerrou sua participação no torneio na lanterna da chave, com apenas um ponto somado.

Agora, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo-SP, primeiro colocado do Grupo 6, na próxima fase da Copinha. A data e o horário da partida ainda não foram definidos.

O Atlético-MG abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Gabriel Pfeifer aproveitou rebote de chute de Pedro Acácio e bateu no cantinho para marcar o primeiro gol do Galo.

A equipe mineira ampliou o marcador no início da etapa final. Aos cinco minutos, Pedro Ataíde disparou em direção à área, limpou a marcação da Francana e bateu forte no alto para marcar um golaço.

O terceiro gol saiu no final da partida. Aos 43 minutos, Pascini recebeu no lado direito da área, deu uma meia-lua no adversário, chegou na linha de fundo e rolou para Kauã Rodrigo. O atacante finalizou de primeira para estufar a rede e dar números finais ao duelo.