Zumbi x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Zumbi (AL) fazem nesta quarta-feira um duelo pela segunda rodada da Copinha. As equipes se enfrentam no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, às 21h30 (de Brasília).

A partida tem transmissão do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As duas equipes venceram na primeira rodada. O Fla goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, enquanto o Zumbi bateu o São Bernardo por 2 a 0.

O Flamengo está com a equipe B do sub-20 na Copinha. Os principais jogadores ficaram no Rio de Janeiro para a preparação visando o Campeonato Carioca. Mesmo assim, há alguns destaques, como Joshua e Ryan Roberto.

Os times estão no grupo 23 da competição. A última rodada acontece no sábado.