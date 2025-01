Vasco confirma contratação de goleiro que jogava no futebol espanhol

A diretoria do Vasco confirmou o segundo reforço da equipe para a nova temporada. Trata-se do goleiro Daniel Fuzato, revelado pelo Palmeiras e que vinha atuando no futebol espanhol. O jogador de 27 anos assinou contrato de duas temporadas, até dezembro de 2026.

Antes de Daniel, o clube carioca havia anunciado somente o meio-campista de Tchê Tchê. Nos próximos dias, a direção cruzmaltina deve anunciar os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira - eles já acertaram o vínculo com o clube, mas ainda não foram oficializados.

Fuzato chega ao time do Rio de Janeiro para ser o novo reserva imediato do titular Léo Jardim. Isso porque Keiller, então o primeiro reserva do gol vascaíno, não renovou seu contrato no fim do ano passado.

O novo goleiro do Vasco foi revelado pelas categorias do Palmeiras, mas vinha atuando fora do País nos últimos anos. Do time paulista, em 2018, ele se transferiu para a Roma, de onde partiu para Gil Vicente, de Portugal, e UD Ibiza, Getafe e Eibar, todos da Espanha.

Natural de Santa Bárbara d'Oeste (SP), Fuzato tem convocações para a seleção brasileira sub-20 e até uma breve passagem pela seleção principal, em 2019, para treinos visando um amistoso com a Argentina e a Coreia do Sul.