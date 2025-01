Ultimate divulga pôster do UFC 312 com destaque para disputas de título; veja

Às vésperas de promover o show inaugural de sua temporada de eventos em 2025, o Ultimate aproveitou para divulgar o pôster oficial da segunda edição numerada prevista para esse ano, o UFC 312, que acontece no dia 9 de fevereiro, na Austrália. A arte promocional, compartilhada via redes sociais pela organização, destaca as duas disputas de título programadas para liderarem o card (veja abaixo ou clique aqui).

Em tamanho maior no pôster aparecem Dricus du Plessis e Sean Strickland, protagonistas da luta principal do UFC 312. A disputa, válida pelo cinturão dos pesos-médios (84 kg), marcam a revanche entre os lutadores. No primeiro embate entre eles, realizado em janeiro do ano passado, o sul-africano derrotou o americano em uma controversa decisão dividida dos juízes e se sagrou campeão da categoria.

Já as responsáveis pelo 'co-main event', Zhang Weili e Tatiana Suarez, surgem em tamanho menor na arte, mas em primeiro plano. Atual campeã peso-palha (52 kg) da entidade, a chinesa colocará seu título em jogo contra a invicta lutadora americana, primeira colocada no ranking da divisão.

Esquadrão Brasileiro no UFC 312

Até o momento, o Brasil tem quatro atletas confirmados para o evento sediado na Austrália. O peso-pena (66 kg) Gabriel 'Mosquitinho' enfrentará o lutador da casa Jack Jenkins. Já o peso-pesado Tallison Teixeira terá pela frente o neozelandês Justin Tafa. Além deles, Bruna Brasil e Rodolfo Bellato medirão forças com Wang Cong e Jimmy Crute, respectivamente.

Get ready for TWO title fights down under ??

The Octagon returns to Sydney in 32 days!#UFC312 | #FeelNewSydney pic.twitter.com/FrXKxkuKC4

