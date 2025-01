Tottenham vence jogo com susto, derruba série do Liverpool e abre vantagem

O Tottenham se impôs em casa, venceu o Liverpool por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), em casa, e abriu vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Bergvall fez o único gol do jogo. O meia sueco marcou seu primeiro tento com a camisa dos Spurs.

O jogo ficou marcado por um susto com Bentancur. O volante do Tottenham "apagou" no gramado após bater a cabeça no chão ao tentar um cabeceio e teve de sair imobilizado na maca. Ele, no entanto, está consciente e passará por exames.

A vitória do Tottenham pôs fim à invencibilidade do Liverpool. Os Reds vinham de uma série de 24 jogos sem perder — 20 triunfos e quatro empates. A única derrota na temporada havia sido para o Nottingham Forest, em 14 de setembro de 2024.

O jogo de volta será disputado somente em fevereiro. As equipes se enfrentam no dia 6 do próximo mês, em Anfield, casa do Liverpool. O Tottenham tem a vantagem do empate.

As equipes voltam a campo neste final de semana, mas pela Copa da Inglaterra. No sábado (11), o Liverpool recebe o Accrington, às 9h15 (de Brasília). No domingo (12), o Tottenham visita o Tamworth, às 9h30.

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado por Alisson e Bentancur. O goleiro brasileiro segurou o 0 a 0 com um milagre em chute de Dragusin. Já o uruguaio do Tottenham deu um susto ao "apagar" no gramado após bater a cabeça no chão ao tentar um cabeceio. Ele foi retirado do campo imobilizado na maca.

Alisson fez lambança, mas foi "salvo" por rival. O goleiro brasileiro recebeu bola recuada no começo do segundo tempo, driblou Bergvall, mas demorou muito para se livrar da bola e foi desarmado. Ela ficou com Pedro Porro, que tentou uma cavadinha e acabou desperdiçando a chance clara.

O susto acordou o Liverpool. A equipe visitante passou a se impor mais e só não saiu vencedora porque Dragusin, do Tottenham, atacou de goleiro. O zagueiro conseguiu colocar o pé na bola e salvar um chute de Alexander-Arnold em cima da linha.

O Tottenham abriu o placar, mas o lance acabou invalidado pelo VAR. Solanke recebeu lançamento de Pedro Porro e tirou de Alisson para abrir o placar. O gol foi considerado legal pelo árbitro e assistente de campo, mas foi analisado pelo VAR, que pegou o atacante adiantado e determinou o impedimento.

O gol da vitória do Tottenham veio aos 40 minutos. Solanke foi lançado, brigou com a defesa adversária e fez o pivô para Bergvall chegar chutando no contrapé de Alisson para garantir o resultado.