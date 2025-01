Suposta nova camisa do São Paulo para 2025 vaza nas redes sociais; veja fotos

Uma foto da suposta nova camisa do São Paulo para a temporada de 2025 viralizou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira.

O suposto uniforme traz as tradicionais listras vermelha e preta no centro, junto com escudo do clube. Além disso, há um detalhe com as cores do Tricolor Paulista nas golas. Já a logo da New Balance, fornecedora de material do time, é visto na cor dourada (veja fotos abaixo).

Imagem da suposta nova camisa do São Paulo viraliza nas redes sociais (Foto: Reprodução)

O São Paulo ainda não se manifestou sobre o novo uniforme de forma oficial. Porém, é possível afirmar que a camisa fará referência ao terceiro título mundial do clube, em 2005.

Aliás, ex-jogadores que fizeram parte daquela conquista, como Josué, Mineiro e Diego Lugano, foram ao Japão, local onde o troféu foi levantado, para gravar os conteúdos promocionais dos novos modelos.

Na parte de trás da gola, há também o escrito "26:03", minuto exato do gol marcado por Mineiro diante do Liverpool na decisão do Mundial de Clubes. No ano que vem, a conquista completará 20 anos.

A expectativa é que o novo uniforme seja lançado em fevereiro deste ano.