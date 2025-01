São Paulo inicia pré-temporada com apenas um reforço disponível

O São Paulo inicia sua pré-temporada nesta quarta-feira, dia em que o elenco se reapresenta no CT da Barra Funda e, posteriormente, embarca rumo aos EUA, onde disputará dois jogos preparatórios, contra Cruzeiro e Flamengo.

Fato é que para os primeiros treinamentos em solo norte-americano o técnico Luis Zubeldía terá apenas um reforço à disposição: Oscar. O meio-campista é, por enquanto, o único jogador que foi oficializado pelo clube na atual janela de transferências.

Os laterais esquerdos Enzo Díaz e Wendell já fecharam com o São Paulo, porém, ainda faltam alguns detalhes para que sejam anunciados. O primeiro desembarcou na capital paulista na noite desta terça-feira, realizará exames médicos e, se não houver qualquer problema, assinará contrato por empréstimo.

Wendell, por sua vez, já assinou um pré-contrato com o Tricolor e será jogador do clube a partir de julho, mas ainda tenta convencer o Porto, clube que detém seus direitos econômicos, a liberá-lo antecipadamente.

Enquanto Enzo Díaz chegará aos EUA dias depois do restante do elenco, Wendell ainda é uma incógnita. A diretoria espera conseguir a liberação do jogador para tê-lo à disposição desde o início do ano, mas há a possibilidade de ele não participar da pré-temporada, chegando ao São Paulo somente no segundo semestre.

Vale lembrar que o São Paulo ainda busca a contratação de um lateral direito no mercado após a saída de Rafinha, que se transferiu para o Coritiba. Atualmente, Igor Vinícius e o jovem Moreira são as duas únicas opções do técnico Luis Zubeldía para o setor.

Confira a programação da primeira semana de pré-temporada do São Paulo:

Quarta-feira (08/01)



8h - reapresentação no CT da Barra Funda



9h - saída para o Aeroporto de Viracopos



13h15 - embarque para Orlando

Quinta-feira (09/01)



10h - treinamento na academia do hotel Waldorf Astoria



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sexta-feira (10/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sábado (11/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Domingo (12/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports