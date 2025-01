São Paulo embarca para os EUA com trajes de novo patrocinador; veja detalhes

A delegação do São Paulo embarcou para os EUA no fim da manhã desta quarta-feira para a pré-temporada. Os atletas tricolores foram recepcionados por alguns torcedores no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e apareceram trajados com um elegante uniforme de um novo parceiro do clube.

O elenco tricolor se reapresentou pela manhã no CT da Barra Funda e pouco depois pegou a estrada rumo a Campinas, onde está localizado o Aeroporto de Viracopos. Nem todos os jogadores, porém, embarcaram para os EUA, uma vez que alguns deles já estão em solo norte-americano curtindo férias. Enzo Díaz, que chegou à capital paulista na noite desta terça-feira, se juntará aos seus novos companheiros na Flórida nos próximos dias.

Oscar, uma das contratações mais badaladas desta janela de transferências, atendeu torcedores no aeroporto, assim como outros nomes, como Pablo Maia, Marcos Antônio e o técnico Luis Zubeldía.

A delegação são-paulina viajou para os EUA elegante. O clube desenvolveu um uniforme para viagem em parceria com a Reserva, e a tendência é que a linha casual seja comercializada em breve.

O São Paulo ficará hospedado no hotel Waldorf Astoria, em Orlando. Já os treinamentos acontecerão no ESPN Wide World of Sports, complexo esportivo que fornecerá ao Tricolor tudo o que é preciso para a realização de uma boa pré-temporada.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19 o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

No dia 17, dias antes de encarar o Flamengo, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.