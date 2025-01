Santos negocia a contratação de Barreal, ex-Cruzeiro

O Santos está negociando a contratação de Álvaro Barreal. O meia pertence ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e defendeu o Cruzeiro em 2024. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Pela Raposa, o argentino disputou 42 partidas, sendo 24 como titular, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Barreal foi dispensado pelo Cruzeiro no começo de dezembro, antes mesmo do fim da temporada. A sua última aparição foi em 1º de dezembro, no empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dias depois, o meia postou uma foto no hospital, sem especificar qual foi a intervenção realizada. Ainda assim, ele revelou que precisou atuar no sacrifício com a camisa do time mineiro.

O jogador de 24 anos foi revelado no Vélez Sarsfield e se transferiu para o FC Cincinnati em 2020. Ele tem contrato com o time norte-americano até o final de 2025.

O Santos ainda não anunciou nenhum reforço para 2025. A diretoria, porém, já está acertada com alguns nomes. São eles: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube fará um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. O embate será na quinta-feira, às 8h30.