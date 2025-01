Santos e Inter divergem e negociação por Thiago Maia trava; veja detalhes

Do UOL, em Santos (SP)

A negociação entre Santos e Inter por Thiago Maia travou na "Hora H".

Clubes divergem

O acordo avançado entre Santos e Internacional por Thiago Maia teve uma reviravolta na noite da última terça-feira (7).

Os departamentos jurídicos dos clubes trocavam os documentos quando a negociação travou. Tudo parecia certo.

Santos e Inter têm versões diferentes sobre o ocorrido. Abaixo, o UOL traz o que apurou com as partes envolvidas.

Santos

O Santos afirma que o Internacional mudou a pedida de última hora. O Peixe diz que as negociações estão encerradas.

O Santos assumiria a dívida de 4 milhões de euros (R$ 25,2 mi) do Inter com o Flamengo e ainda pagaria 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 mi) ao Colorado pela liberação do volante.

O combinado seria 2 milhões de euros à vista (R$ 12,6) e 500 mil euros (R$ 3,1 mi) um mês após a assinatura do contrato.

O Peixe alega que o Inter pediu tudo à vista nesta terça-feira, motivo que teria feito o presidente Marcelo Teixeira pedir para a negociação acabar.

Inter

O Internacional afirma que o Santos desistiu do negócio, sem motivo, às 19h da última terça-feira.

O Colorado alega que aceitou todas as condições, inclusive com os 500 mil euros (R$ 3,1 mi) 30 dias depois da assinatura de Thiago Maia.

A versão do Sul é de que o CEO do Santos, Pedro Martins, avisou sobre o fim da negociação no início da noite de terça, sem justificativa.

O CEO só teria dito que era um pedido do presidente Marcelo Teixeira, depois dos advogados de Santos, Inter e Flamengo terem trabalhado ao longo de todo o dia para selar a venda.

Os empresários

Thiago Maia trabalha com Giuliano Bertolucci, um dos maiores agentes do mundo. A Bertolucci Sports foi pega de surpresa.

Bertolucci vai conversar com os clubes nesta quarta-feira (9) para entender o que ocorreu. O estafe dava a negociação como fechada.

Quem trabalha com Thiago ainda vê chance da negociação sair, apesar da divergência entre os clubes.

O lado do jogador

Thiago Maia quer jogar no Santos e, inclusive, conversou com o técnico Roger sobre o acordo com o Peixe na última segunda-feira (6).

A mãe do jogador, Vanda, publicou até um registro da sua chegada a Santos na última terça. A família também já contava com o acordo.

O volante não foi informado oficialmente sobre o fim das negociações e espera uma nova posição dos clubes.

Thiago Maia receberia um salário maior para voltar ao Santos e, inclusive, existe a promessa de quitação de uma dívida antiga. O Peixe não pagou a parte do jogador na venda ao Lille (FRA), em 2017.