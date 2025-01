Rival do Palmeiras, Portuguesa empata dois jogos-treino em preparação para estreia no Paulistão

Nesta quarta-feira, o elenco da Portuguesa realizou mais dois jogos-treino. A equipe paulista, que estreia diante do Palmeiras no Paulistão, empatou por 1 a 1 e 0 a 0, contra São Bento e Juventus, respectivamente. O autor do único gol foi Renan Peixoto, anunciado oficialmente na última terça.

Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver que o técnico Cauan de Almeida aproveitou para testar Alex Nascimento e Daniel Junior, dois novos contratados pela Lusa para esta temporada.

Além destes jogos amistosos, a Portuguesa já havia realizado um contra o São José-SP, no qual também ficou no empate sem gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

A estreia contra o Palmeiras acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. A bola rola às 21h35 (de Brasília).

Até aqui, a Portuguesa já anunciou 15 novos jogadores para 2025. São eles: Bruno Bertinato e Rafael Santos (goleiros), Eduardo Biazus, Alex Nascimento e Gustavo Henrique (zagueiros), Alex Silva e Lucas Hipólito (laterais), Fernando Henrique e Barba (volantes), Matheus Nunes (meia), Everton, Renan Peixoto, Daniel Junior, Iago Dias e Henrique Almeida (atacantes).