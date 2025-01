Real define 'plano B' e mira contratação de ex-Corinthians, diz jornal

O Real Madrid demonstrou interesse no volante Ederson, ex-Corinthians, e deu início aos primeiros contatos com a Atalanta. A informação é do jornal AS, da Espanha.

O que aconteceu

O Real fez as primeiras sondagens sobre a situação do jogador de 25 anos. O clube está no mercado em busca de um meio-campista para reforçar o elenco e repor a possível saída de Tchouameni, de acordo com o diário espanhol. Revelado pelo Desportivo Brasil, o brasileiro também passou por Cruzeiro e Fortaleza antes de ir para a Europa.

Ederson virou o "plano B" caso o time merengue não contrate Zubimendi, da Real Sociedad. O volante espanhol, também de 25 anos, é o principal cotado para "assumir o bastão" de Kroos por já ter experiência na LaLiga e se encaixar na nova política do Real de nacionalizar o elenco.

O negócio não deve sair barato: o valor esperado acima de R$ 380 milhões (60 milhões de euros). O time italiano já recusou propostas de mais de R$ 315 milhões (50 milhões de euros) nas últimas janelas pelo jogador, que é titular e tem contrato até junho de 2027. Ederson já esteve na mira do Atlético de Madrid e foi especulado nos rivais Manchester City, para substituir o lesionado Rodri, e United.

O brasileiro deixou boa impressão quando jogou contra o Real. Em dezembro, ele atuou na partida que terminou com vitória apertada dos espanhóis por 3 a 2 sobre a Atalanta e fez Vini Jr, Bellingham e Valverde "caírem" para o seu físico, conforme descrito pelo AS.