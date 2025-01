Polícia prende suspeitos e recupera carga de grama sintética furtada em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu sete suspeitos e recuperou parte da carga milionária de grama sintética furtada da Soccer Grass, fornecedora do gramado do estádio do Palmeiras.

O que aconteceu

Policiais interceptaram na última terça (7) um dos caminhões utilizados no crime. A ação ocorreu no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Depois, a investigação do 98º distrito Policial chegou em um galpão próximo ao local, e os agentes encontraram mais partes do material.

Dez suspeitos foram levados a delegacia, e sete foram presos. O furto da carga foi realizado em um do galpões da companhia, na zona sul de São Paulo, na madrugada do último dia 22 de dezembro.

Cerca de metade dos 8 mil m² de material furtado foi recuperada. O valor total da carga gira em torno de R$ 1,3 milhão e corresponde praticamente ao tamanho do campo do Allianz Parque.

A Soccer Grass afirmou que divulgação do caso colaborou para que a grama não fosse vendida pelos criminosos. A Soccer Grass afirmou que, com a imprensa noticiando o furto, possíveis compradores foram alertados, o que inibiu que o material fosse rapidamente repassado.

Quero agradecer aos policiais do 98º Distrito Policial, outros policiais que também se envolveram na investigação e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo pelo empenho e dedicação para buscar solução para esse caso. A imprensa foi fundamental também, colaborou muito noticiando e abrindo espaço para que a informação chegasse a possíveis compradores e isso inibiu a venda da grama com celeridade.

Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass