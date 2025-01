Palmeiras: mercado pode fazer Abel dar chance a 'esquecido' e cria da base

A dificuldade do Palmeiras em concretizar a contratação de um meio-campista para concorrer com Raphael Veiga no mercado pode abrir espaço para dois jogadores do elenco em 2025.

Soluções caseiras

O Palmeiras tenta a contratação de um meio-campista. A diretoria insiste por Andreas Pereira, do Fulham, mas também tem Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mathías Villasanti (Grêmio) na mira. Entretanto, os negócios são difíceis.

A solução pode estar em casa para Abel. 'Esquecido' na última temporada após ser contratado ao Novorizontino, Rômulo exerce a mesma função de Raphael Veiga e começa 2025 disponível. Ele disputou apenas 12 jogos no ano passado.

A base tem outra solução. Allan Elias, que vem jogando na Copinha, será promovido à equipe profissional. O atleta, que ainda não estreou na equipe de cima, completará 21 anos em abril e não poderá mais atuar pelo sub-20. O Palmeiras já informou que ele fará parte do elenco principal nas competições de 2025.

Maurício terminou 2024 como a opção mais usada por Abel. O meio-campista, no entanto, é mais versátil que os demais concorrentes e pode atuar pelos lados do campo.

O Paulista pode ser um "laboratório" para Abel Ferreira experimentar opções. O Palmeiras estreia no dia 15, contra a Portuguesa. A competição abre um calendário que será cheio para o Verdão, que ainda terá Super Mundial, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

O Palmeiras pode até pausar a busca por um meia. Por estar classificado para o Super Mundial, o Verdão terá uma janela de transferências extra entre os dias 1º e 10 de junho para contratar reforços. A competição começa no dia 15 de junho para o Alviverde, que enfrentará o Porto, de Portugal, na estreia.

Reapresentação e elenco do Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na última segunda-feira (6) e os jogadores passaram por baterias de exames e testes nos dois dias de trabalho até aqui.

Abel Ferreira ainda não está no comando. O treinador ganhou uma semana a mais de férias em Portugal para compensar dias a mais de trabalho depois do início das férias e voltará ao Brasil para a próxima semana.

O elenco palmeirense tem duas novidades até aqui para o ano: os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O segundo deles, contudo, está lesionado e deve ficar disponível a partir de março. Por outro lado, Piquerez e Bruno Rodrigues estão em reta final de recuperação e devem estar 100% durante o Paulistão.