Palmeiras renova contrato com Gustavo Gómez até 2027 e zagueiro celebra: "Meu lugar no mundo"

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro e capitão da equipe Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O antigo vínculo do paraguaio era até o fim de 2026.

Titular na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, Gómez é um dos pilares da equipe. O jogador, que defende a camisa palmeirense desde 2018 é o zagueiro, o jogador estrangeiro e o capitão com mais taças levantadas pelo Verdão.

"Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação", disse o zagueiro.

Além de ser o maior zagueiro-artilheiro, com 37 gols marcados, superando Luís Pereira, com 36, nunca passou uma temporada em branco. Fez dois gols em 2024, seis em 2023, 11 em 2022, três em 2021, seis em 2020, cinco em 2019 e três em 2018.

Ao todo, Gustavo Gómez conquistou 12 títulos pelo Verdão. São quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).