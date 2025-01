Palmeiras marca data para anunciar novo patrocinador máster; confira

O Palmeiras já tem data marcada para anunciar o novo patrocinador máster. O clube irá realizar um evento no Allianz Parque para oficializar a chegada da Sportingbet, que assume a camisa do Verdão após a saída da Crefisa, que patrocinou o clube por dez anos.

O Alviverde assinou o contrato com a casa de apostas esportivas no fim de dezembro. O vínculo entre as partes é válido por três anos, podendo ser estendido por mais um. O acordo prevê que o Verdão poderá receber até R$ 170 milhões por ano, incluindo metas.

O acordo prevê a marca estampada nas camisas dos times masculino e feminino, que até 2024 tinha contrato com a Esportes da Sorte, outra casa de apostas esportivas.

Diferentemente do que acontecia com a Crefisa, o patrocínio não é exclusivo. Assim, a Sportingbet ficará estampada apenas na parte frontal do uniforme, deixando a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para receber outros patrocínios.

Enquanto não anuncia o novo patrocínio, as camisas de treino do Verdão estão limpas, apenas com a logo do Avanti, programa de sócio-torcedor, no peito.

A estreia da Sportingbet na camisa do Palmeiras deve acontecer no primeiro compromisso do Palmeiras no ano. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta a Portuguesa no dia 15 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.