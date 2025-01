Palmeiras anuncia renovação de contrato com Camilla Orlando, técnica da equipe feminina

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com a técnica Camilla Orlando, da equipe feminina do Verdão. Com isso, a treinadora vai para sua segunda temporada consecutiva no comando das Palestrinas.

Na última temporada, Camilla Orlando foi eleita a melhor técnica do Campeonato Paulista depois de levar o Verdão à conquista de seu terceiro título Estadual. A taça veio depois de vitória nos pênaltis sob o rival Corinthians.

A treinadora comandou as Palestrinas em 35 jogos, com 21 vitórias, cinco empates, nove derrotas. Além do Campeonato Paulista e Brasileiro femininos, Camilla orientou a equipe na The Womens's Cup, em Louisville, nos Estados Unidos.

Este último torneio foi disputado em agosto e o Alviverde ficou com o vice-campeonato após derrota por 1 a 0 para a Juventus, da Itália.

Para a temporada de 2025, Camilla Orlando terá maior parte do elenco mantido. O Verdão anunciou as renovações de contratos com 26 jogadoras. Por outro lado, o Alviverde se despediu de seis atletas.