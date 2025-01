Oscar revela mensagem de Lucas antes de acerto com o São Paulo: "Tricolor ano que vem?"

O atacante Lucas teve papel decisivo no São Paulo para a contratação de Oscar. Na tarde desta quarta-feira, em meio ao embarque aos Estados Unidos, o novo reforço do time tricolor fez uma publicação nas redes sociais e revelou uma mensagem do camisa 7 antes do acerto.

Lucas mandou um recado a Oscar por meio do Instagram, no dia 28 de novembro de 2024, e disse: "Eae. Tricolor no ano que vem?".

O meia respondeu à pergunta no post desta quarta e escreveu: "Tricolor esse ano!". Ele ainda postou uma foto com o companheiro e publicou: "Início de um sonho. Deu tudo certo".

Início de um sonho / tá tudo dando certo ??? Tricolor esse ano, @LucasMoura7! ?#VamoSãoPaulo ?? pic.twitter.com/iFGYLWMl98 ? Oscar (@oscar8) January 8, 2025

Naquele momento, a negociação ainda se desenrolava e, inclusive, caminhava para um desfecho negativo. Todavia, o jogador foi convencido a retornar ao São Paulo e foi anunciado pelo clube na véspera de Natal.

Lucas e Oscar já chegaram a dividir vestiário ao longo da passagem pelas categorias de base do São Paulo. O primeiro nasceu em 1991, enquanto, o segundo, em 1992.

A dupla jogou junto e chegou até a ser campeã em Cotia. Contudo, Oscar subiu cedo ao profissional, logo aos 16 anos, em 2008, enquanto Lucas foi promovido dois anos depois. O camisa 7 venceu o título da Copinha antes de subir para a equipe principal, em 2010.

Os dois não chegaram a defender o time juntos no profissional. Quando Lucas chegou, Oscar já havia sido negociado. Eles, entretanto, se reencontraram na Seleção Brasileira.

Em 2011, um ano após a saída do meia para o Internacional, os jogadores foram campeões do Sul-Americano sub-20 sob o comando de Ney Franco. Aquela geração ainda contava com Neymar e Casemiro. Depois, foram convocados ao time principal durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2014, porém, só o então atleta do Chelsea disputou o torneio mundial no Brasil.

Ambos, agora, terão a oportunidade de reeditar a dupla pela equipe principal do São Paulo.

Oscar fechou com o São Paulo, clube que o revelou, por três temporadas. O Tricolor contou com a ajuda da Superbet, patrocinadora máster do time, para viabilizar a contratação.

O jogador estava no Shanghai Port, da China, há oito anos. Inicialmente, ele sua família teriam descartado uma volta ao Brasil, mas repensaram e foram convencidos pelo São Paulo a mudar de ideia.

Outro fator importante para o retorno de Oscar foi a boa aceitação da torcida são-paulina. O jogador acompanhou as reações tricolores nas redes sociais e viu que os torcedores aprovariam a sua volta, superando a saída conturbada em 2009.

O meia teve números expressivos em sua última temporada na China. Foram 16 gols e 29 assistências em 29 partidas disputadas. Antes de se transferir ao futebol asiático, o jogador defendeu o Chelsea por cinco temporadas.

Já pelo São Paulo ele realizou somente 14 jogos, mas participou do título brasileiro de 2008. Ele deixou o Tricolor no ano de 2009, quando se transferiu de forma tumultuada ao Internacional.