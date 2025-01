Osasco vence Maringá em casa no retorno da Superliga feminina de Vôlei

Nesta terça-feira, no ginásio José Liberatti, o Osasco derrotou o Maringá por 3 sets a 1, na abertura do returno da Superliga feminina de vôlei. A equipe paulista fez 25/20, 22/25, 25/21 e 25/22, em 1h55min, para seguir na vice-liderança do campeonato.

"Foi um jogo de altos e baixos. Fomos irregulares a partir dos segundo set, mas soubemos superar as dificuldades e o importante são os três pontos, além da festa da torcida aqui no Liberatti. O returno está só começando e vamos em frente, sempre buscando evoluir", disse a líbero e capitã Camila Brait, eleita a melhor em quadra.

FIM DE JOGO NO LIBERATTI E DEU OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE NA PRIMEIRA PARTIDA DE 2025!!!??? A nossa CA-MI-LA BRAIT leva o Troféu VivaVôlei da noite!!! Valeu torcidaaaaa!!! Que saudades dessa festa!!! Valeu timeee..mais um passo!!! SeguimoZ!!!? ? @OsascoVC - Carol pic.twitter.com/jcmzO9oXDY ? Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) January 8, 2025

O jogo

O Osasco comandou o placar do primeiro ao último ponto no set inicial. Maira atacou para fazer 15/11 e o técnico Luizomar, ao pedir o desafio para contestar a marcação de toque no bloqueio de sua equipe, garantiu o 20/17. Tifanny, que entrou na inversão, marcou o set point (24/19) e, na sequência, fechou a parcial com um ataque do fundo (25/20).

O Maringá equilibrou o jogo no segundo set. O Osasco conseguiu assumir a frente do placar somente no 13/12, com Valquíria, mas a equipe paranaense logo reassumiu a ponta e fechou a segunda parte da partida em 22/25.

A partida seguiu equilibrada no terceiro set. O Osasco chegou a abrir dois pontos de vantagem, mas viu o Maringá retomar às rédeas do jogo e abrir cinco pontos na frente. Maira comandou a reação osasquense, que virou a partida para 20/19. A vitória veio com Natália, que atacou duas vezes seguidas da entrada de rede. Com categoria, fez 24/21 e 25/21.

No últimos set, os times seguiram travando um grande duelo. Quando a partida estava empatada, Natália e Maira conduziram o Osasco à virada, que fechou o jogo em 25/22, com ponto de Maira.