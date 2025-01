Mirassol perde para o Criciúma e encerra 1ª fase da Copinha na segunda posição de seu grupo

Já classificado ao mata-mata, o Mirassol perdeu para o Criciúma por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela terceira rodada da Copinha. Lira e Kaik marcaram os gols da vitória do time carvoeiro.

Com a derrota, o Mirassol encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo 4, com seis pontos. O Criciúma alcançou os nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento no torneio e se classificou ao mata-mata na liderança da chave.

Agora, ambos os times aguardam pelos seus respectivos adversários na próxima fase da Copinha.

Após um primeiro tempo sem gols, o Criciúma abriu o placar da partida logo no início da etapa final. Aos três minutos, Lira aproveitou bola mal afastada pela defesa do Mirassol, bateu com desvio e inaugurou o marcador da partida.

O time carvoeiro ampliou o placar aos 22 minutos. Autor do primeiro gol, Lira cruzou na cabeça de Kaik, que ganhou no alto da zaga do time paulista e cabeceou para o fundo das redes.