Mirassol confirma contratação do atacante Clayson para a temporada de 2025

O Mirassol anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Clayson, vindo Cuiabá, rebaixado na última edição do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou contrato até o fim de 2025 e deve estar à disposição para a estreia da equipe no Paulistão, diante do Santos, no próximo dia 16 de janeiro.

Com 29 anos, o atleta já defendeu Cuiabá, Bahia e Corinthians, pelo qual foi campeão brasileiro em 2017. O atacante também vestiu as cores do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e do V-Varen Nagasaki, do Japão. Na última temporada, acumulou nove gols e três assistências em 56 partidas pelo Cuiabá.

Clayson é o oitavo reforço do Mirassol, promovido de forma inédita à elite do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros David Braz e Jemmes, o lateral direito Daniel Borges, o lateral esquerdo Reinaldo, o meia José Aldo e os atacantes Guilherme Pato e Matheus Davó também foram anunciados pelo clube.