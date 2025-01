Minas bate São José, encosta na liderança e chega a dez vitórias seguidas na Superliga masculina de vôlei

Nesta terça-feira, o Minas alcançou a décima vitória seguida na Superliga masculina de vôlei, ao bater o São José por 3 sets a 1, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Com parciais de 25/21, 22/25, 25/16 e 25/20, a equipe encostou na liderança do torneio.

Com a vitória, o Minas chegou a 29 pontos, mesma pontuação do líder e rival Cruzeiro. A equipe, no entanto, segue na vice-liderança por conta do saldo de sets. O São José, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com apenas nove pontos.

Agora, o Minas tem pela frente o clássico contra o Cruzeiro, pela 13ª rodada da Superliga. Em duelo direto pela liderança, as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira. Pela mesma competição, o São José encara o Sesi-SP, na terça-feira.

Apesar da distância entre as equipes na tabela, a partida foi equilibrada. O Minas foi pouco superior ao São José no primeiro set, mas conseguiu fechar a etapa inicial do jogo, com vitória por 25 a 21.

A leve superioridade do Minas no primeiro set, no entanto, mudou de lado no segundo set. O São José conseguiu equilibrar as ações da partida e fechou a segunda parte em 25 a 22.

Com a partida empatada, a tendência era de que o equilíbrio continuasse no terceiro set. Contudo, o Minas corrigiu os erros dos sets anteriores e contou com o bom desempenho de Isac e Arthur para voltar à frente do placar. A equipe mineira derrotou o time paulista por 25 a 16.

No quarto e último set da partida, o Minas manteve a superioridade conquistada na etapa anterior para selar a vitória. Em set recheado de desafios, o time mineiro fez 25 a 20 sobre o São José e deu números finais ao confronto.