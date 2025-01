Mercado da Bola: siga as novidades desta quarta, dia 8

O mercado da bola continua quente para a temporada 2025, com contratações, renovações contratuais e dispensas nos elencos e comissões técnicas do Brasil e do mundo.

Veja as notícias desta quarta, dia 8 de janeiro

Fora do Botafogo?

O atacante Luiz Henrique pode deixar o Botafogo nesta janela de transferências. O atleta, de 24 anos, foi destaque do clube carioca durante a temporada de 2024 e recebeu ofertas da Fiorentina, equipe italiana, e de dois clubes da Premier League (leia mais).

Próximo do Santos!

Nesta terça-feira, por meio das redes sociais, o CSP, clube formador de Tiquinho Soares, confirmou a transferência do atacante do Botafogo ao Santos. Nenhum dos dois clubes alvinegros ainda oficializou o negócio (leia mais).

Ex-Corinthians na mira do Real Madrid!

O Real Madrid pode estar interessado no volante brasileiro Éderson, ex-Cruzeiro e Corinthians. Segundo o jornal "As", da Espanha, o clube comandado pelo técnico Carlo Ancelotti estaria interessado no jogador após atuações de destaque pela Atalanta, da Itália (leia mais).

De saída do Barcelona?

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo pode deixar o Barcelona nesta janela de transferências. O jogador de 25 anos sofreu com lesões na atual temporada e estreou recentemente com Hansi Flick. Arsenal, da Inglaterra, e Juventus, clube italiano, são os principais interessados no atleta (leia mais).

Fora do Timão!

Nesta quarta-feira, através de uma nota oficial, o Corinthians oficializou a ida por empréstimo do lateral-direito Fagner ao Cruzeiro. O vínculo do atleta com o Cabuloso é válido até o fim de 2025 (leia mais).

Reforço no Vasco!

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira até o fim de 2026. O atleta pertencia ao Cruzeiro e foi cedido ao Real Valladolid, da Espanha, e ao Kyoto Sanga, do Japão, em 2024 (leia mais).

Vestiu a camisa!

O meia-atacante Wellington Rato já está em Salvador para iniciar a pré-temporada de 2025 com o Vitória. O jogador de 32 anos, que deixou o São Paulo, já se apresentou no Barradão e vestiu a camisa do time baiano (leia mais).

É do Bahia!

Nesta quarta-feira, o Bahia anunciou seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do volante Erick, que assinou com o clube até o fim de 2029 (leia mais).

West Ham demite técnico!

Na manhã desta quarta-feira, o West Ham comunicou em seu site oficial que o espanhol Julen Lopetegui não é mais o treinador da equipe. O clube decidiu demiti-lo após oito meses no cargo. Ele deixa os Hammers na 14ª posição do Campeonato Inglês (leia mais).

Até 2027!

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro e capitão da equipe Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O antigo vínculo do paraguaio era até o fim de 2026 (leia mais).

Nova investida!

O Santos enviou mais uma proposta ao Palmeiras por Zé Rafael. O volante é um desejo antigo da diretoria alvinegra e já recusou uma oferta do Peixe, no final de 2024 (leia mais).

Segue no Verdão!

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com a técnica Camilla Orlando, da equipe feminina do Verdão. Com isso, a treinadora vai para sua segunda temporada consecutiva no comando das Palestrinas (leia mais).

Na mira do Peixe!

O Santos está negociando a contratação de Álvaro Barreal. O meia pertence ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e defendeu o Cruzeiro em 2024. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva (leia mais).

Português no Sport!

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a chegada do atacante português Gonçalo Paciência, que assinou um contrato válido até o final de 2025. O jogador de 30 anos desembarca na Ilha do Retiro após passagem pelo Sanfrecce Hiroshima, do futebol japonês (leia mais).

Ex-Corinthians é do Mirassol!

O Mirassol anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Clayson, vindo Cuiabá, rebaixado na última edição do Campeonato Brasileiro. O jogador, ex-Corinthians, assinou contrato até o fim de 2025 e deve estar à disposição para a estreia da equipe no Paulistão, diante do Santos, no próximo dia 16 de janeiro (leia mais).

Romero segue no Timão!

O Corinthians anunciou na noite desta quarta-feira a renovação contratual do atacante paraguaio Ángel Romero. O novo vínculo do atleta, que era válido até final da última temporada, agora tem validade até 31 de dezembro de 2025 (leia mais).