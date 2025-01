Linense x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copinha

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense encara o Linense-SP, às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv

O confronto é direto pela liderança da chave. As duas equipes chegaram para a terceira rodada com campanhas parecidas e já classificadas. Ambas estão com 100% de aproveitamento, mas o time carioca está na frente pelos critérios de desempate. Deste modo, o Fluminense joga por um empate para permanecer na liderança.

Prováveis escalações

Linense: Cauã, Raphael, João Lucas, Abrahiam e Kauã; Luis Felipe, Inácio, Richard e Kayque; Henrique e Léo Santos



Técnico: Nivaldo Lourenço

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin



Técnico: Rômulo Rodríguez

Arbitragem

A partida será apitada por Vinicius Nunes Lima dos Santos, com os assistentes Diogo Cruz Freire e Lucas Rodrigues Antonio.