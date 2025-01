Jogadores do Corinthians trabalham em dois horários e iniciam período de concentração; veja como foi

No segundo dia de treino de 2025, os jogadores do Corinthians trabalharam em dois horários e, logo em seguida, iniciaram o período de concentração no CT Joaquim Grava. A equipe já iniciou a preparação para a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 16 de janeiro (quinta-feira).

Pelo período da manhã, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia. Em seguida, no gramado, a comissão técnica aplicou o teste Ioiô, uma avaliação que serve para medir a resistência aeróbica dos atletas, e implementou uma atividade de troca de passes.

Já pela tarde, o elenco participou de um exercício de posse de bola organizado por Ramón Díaz e sua comissão. Após o treinamento, os atletas tiveram uma apresentação sobre educação antidopagem para equipes de futebol com os médicos Fernando Solera e Jorge Bitun. A apreapresentação faz parte de um programa desenvolvido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pela FPF (Federação Paulista de Futebol), da qual os dois fazem parte.

O preparador físico Diego Pereira explicou como vem sendo os primeiros treinos do ano e a importância de aplicar uma alta intensidade nos exercícios antes da abertura da temporada.

"É um desafio muito grande para todos nós em nove dias preparar (a equipe) para uma sequência tão rápida de jogos. Teremos jogos de três em três dias. Partidas difíceis. Os jogadores têm que se colocar em boa forma um curto espaço de tempo. É um desafio buscarmos os atletas que estão em melhores condições para começarem os jogos. Por isso começamos as avalições o mais rápido possível, para que a gente possa ver e individualizar o trabalho de cada atleta", disse o profissional.

Alguns atletas que terminaram a temporada passada fora de combate, em recuperação de lesão, foram registrados no gramado, como Félix Torres e Diego Palacios.

O elenco do Timão permanecerá no CT Dr. Joaquim Grava desta quarta-feira até domingo. Os atletas dormirão na concentração e voltam aos trabalhos na manhã desta quinta.