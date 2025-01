Palmeiras anuncia renovação com Gustavo Gómez até dezembro de 2027

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (8) a renovação de contrato com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O jogador tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2026.

Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente [Leila Pereira] e ao diretor [Anderson Barros] que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação. Gustavo Gómez

O que aconteceu

Gómez é o zagueiro, estrangeiro e capitão com mais títulos pelo Palmeiras. Com 12 taças, o paraguaio está entre os jogadores com mais conquistas na história do clube, ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O paraguaio tem 37 gols pelo Alviverde e nunca passou uma temporada em branco. Ele é o zagueiro com mais tentos na história do clube e teve sua temporada mais artilheira em 2023 e 2020, com seis gols.

O capitão afirmou que o Palmeiras está "muito motivado" para a temporada 2025: "Temos grandes desafios no ano, campeonatos muito bons. Estamos trabalhando em dois períodos todos os dias, fazendo uma boa preparação física e uma boa pré-temporada para chegar bem ao primeiro jogo do Paulista. Depois logo começa também a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, que são competições importantes para nós e para a nossa torcida", afirmou o zagueiro.

O Palmeiras estreia na temporada na próxima quarta-feira (15) contra a Portuguesa, pelo Paulistão. A partida será às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.