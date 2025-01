Guilherme e Njie se recuperam de virose e voltam a treinar com elenco do Santos

Nesta quarta-feira, o Santos realizou mais um treino de pré-temporada no CT Rei Pelé. As novidades foram Guilherme e Yusupha Njie.

Os atacantes estão recuperados de uma virose gastrointestinal. Ambos ficaram de fora das atividades na última terça-feira.

O técnico Pedro Caixinha comandou um treino tático no gramado do CT Rei Pelé, visando o jogo-treino contra o Athletic-MG. Depois, os jogadores ainda jogaram um futevôlei.

O embate com o clube mineiro será nesta quinta-feira, no centro de treinamentos do Santos. Este será o primeiro e único teste do novo comandante antes de realizar a sua estreia oficial.

O Alvinegro Praiano larga no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).